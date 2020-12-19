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Жозеп Боррель

В Евросоюзе заявили о необходимости искать баланс в отношениях с Россией

© photo: Sputnik / Alexei Vitvitskiy
Политика
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Sputnik Грузия
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Глава европейской дипломатии отметил, что необходимо устранить конфликты между странами, которые "на протяжении многих столетий характеризовали европейскую историю"

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Евросоюз не сможет добиться стабильности на континенте, пока не найдет правильного баланса в отношениях с Россией и Турцией, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, европейская интеграция была продиктована необходимостью устранить конфликты между странами, которые "на протяжении многих столетий характеризовали европейскую историю".

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"С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения. И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией", – выразил мнение глава европейской дипломатии.

В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все факты говорят о неготовности Евросоюза к нормальным отношениям с Москвой. При этом ЕС в очередной раз продлил действие экономических санкций против "отдельных секторов российской экономики", введенных из-за ситуации на Украине.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом минских соглашений по урегулированию.

Теги:
Евросоюз, Россия


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