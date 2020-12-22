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Здание Сената в США

Акт о демократии в Беларуси включен в бюджет США на 2021 год

© CC BY 3.0 / David Baron
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201222/250420258/Akt-o-demokratii-v-Belarusi-vklyuchen-v-byudzhet-SShA-na-2021-god.html

США, согласно законопроекту, не признают действующего президента Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси"

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Сенат США одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty) и включил его в проект бюджета на 2021 год, сообщает Sputnik Беларусь.

"Этот закон вносит поправки в Закон о демократии в Беларуси 2004 г., чтобы вновь предпринять санкционные меры в отношении тех, кто причастен к подавлению основных свобод белорусов со стороны Александра Лукашенко во время и после выборов 9 августа 2020 года", – говорится в документе.

Что и кому дает этот закон?

Законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" был одобрен палатой представителей Конгресса США 18 ноября. Теперь его включили в проект бюджета на 2021 финансовый год. Как ожидается, пакет вскоре примет Сенат Конгресса, после чего он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
photo: courtesy of BelTA
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На основании этого документа санкции могут быть введены не только против членов ЦИК и белорусских чиновников, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан, "принимавших значительное участие в преследовании СМИ". 

Кроме того, законопроект расширяет полномочия президента США в отношении лиц из Беларуси, которые, по его мнению, причастны к подавлению поствыборных протестов в стране. Так, президент США будет в праве заблокировать американскую визу любого человека из Беларуси, который участвовал в фальсификации выборов.

Документ также расширяет и разрешенную Беларуси помощь. Предполагается, что он поможет стране "в противодействии интернет-цензуре", поддержит работу активистов, политических беженцев, покидающих Беларусь, расследование нарушений прав человека. Кроме того, законопроект призван помочь населению в противодействии COVID-19.

Требования США

Акция протеста в Минске
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
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США, согласно законопроекту, не признают действующего президента Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси". В документе содержится призыв к проведению "новых президентских и парламентских выборов в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ", а также к освобождению "без предварительных условий всех политических заключенных".

Санкции против Беларуси

В отношении Беларуси действуют три пакета санкций ЕС. Первые два появились в октябре и ноября, последний был опубликован 17 декабря. В "черные списки" вошли в общей сложности 84 фамилии и семь юридических лиц. Среди имен, в отношении которых Евросоюз введет санкции, – президент страны Александр Лукашенко. Один из пакетов санкций поддержала Канада, а также ряд других стран.

Беларусь уже вводила зеркальные санкции против ЕС и Канады, однако МИД страны объявил о том, что подготовил еще один "чувствительный ответ" в отношении Евросоюза.

Теги:
США, Санкции, Беларусь


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