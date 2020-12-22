В Москве прокомментировали новые санкции США против российских организаций

По мнению российских дипломатов, санкции со стороны США – это косвенное признание того, что российские технологии в высшей степени передовые, прорывные, дееспособные и конкурентоспособные

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя новые санкции против российских организаций. Об этом пишет РИА Новости.

Министерство торговли США в понедельник опубликовало список из 103 компаний из России и Китая, к которым применят ограничения на экспорт. Список формально включает 45 российских предприятий, де-факто из-за дублирования в нем 41 организация. Эти компании, по мнению американских властей, являются "военными конечными пользователями", что делает их объектами экспортного контроля.

"Необходимо отметить, что в антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса. Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в весьма перспективных сферах", – говорится в заявлении посла, опубликованном в Facebook дипмиссии в Вашингтоне.

По его словам, это решение является деструктивным, и оно не только подрывает сохраняющееся экономическое взаимодействие между странами, но и перекрывает любую положительную перспективу.

"Подобные шаги ввергают наши отношения в еще больший кризис. Выход из него возможен, только если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока такого стремления мы не видим", – отметил дипломат.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической РФ отрасли незаконными и глупыми.

"Они глупы, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются. ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА. Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" – заметил он.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что США, вводя новые санкции против предприятий РФ, признают "опасность" для них конкурентоспособных российских технологий.

"К сожалению, это надолго. И дело здесь не в конкуренции американских политиков друг с другом (а и она хромает по все множащимся параметрам), а в нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками", – отметил сенатор.

По его словам, санкции со стороны США – это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные.