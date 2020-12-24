Майя Санду вступила в должность президента Молдовы

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду в четверг принесла присягу и вступила в должность главы республики, став первой женщиной-президентом, сообщает Sputnik Молдова.

Согласно местному законодательству, президент Молдовы вступает в должность с момента инаугурации. Церемония инаугурации состоялась во Дворце республики.

Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.

Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдовы, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны. Ранее Санду заявила, что свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента совершит в Киев.

Согласно Конституции Молдовы, президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.