Британия пошла на уступки: достгнуто соглашение с ЕС о торговой сделке по Brexit

Теперь важный международный документ, который состоит из двух тысяч страниц, должен ратифицировать парламент

ТБИЛИСИ, 24 дек – Sputnik. Великобритания и Европейский союз достигли соглашения о торговой сделке по Brexit, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Сделка достигнута", – написал он на своей странице в Twitter.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Теперь документ, который состоит из двух тысяч страниц, должен ратифицировать парламент.

В свою очередь глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Великобритания продолжат сотрудничать для достижения общих целей.

"Время перевернуть страницу и посмотреть в будущее. Великобритания остается партнером, которому можно довериться, мы остаемся союзниками. Мы разделяем одинаковые интересы", – сказала она на пресс-конференции.

Переговоры по положениям торгового соглашения после Brexit застопорились несколько месяцев назад: основные разногласия были в отношении режима рыболовства: Великобритания хотела сохранить суверенитет ряда зон вылова, ЕС добивался сохранения права вести промышленный лов в этих районах для рыбаков отдельных государств Евросоюза.

Выход Великобритании из состава ЕС без сделки обе стороны не исключали до последнего. Если бы стороны не достигли успехов в переговорах, ВВП Британии через 15 лет снизился бы, по прогнозам, на 7,6%.