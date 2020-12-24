WSJ: Байден против разработки новой баллистической ракеты

Будет пересмотрено решение Пентагона о разработке новейшей межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования стоимостью 100 млрд долларов

ТБИЛИСИ, 25 дек – Sputnik. Администрация избранного президента США Джо Байдена собирается пересмотреть программу по совершенствованию ядерных сил страны с учетом сокращения финансирования и уменьшения их роли в стратегии Минобороны страны, сообщило издание Wall Street Journal.

Как рассказали газете источники, вероятно, будет пересмотрено решение Пентагона о разработке новейшей межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования, стоимость которой оценивается в более чем 100 миллиардов долларов.

В то же время собеседники газеты отметили, что уменьшение роли ядерного оружия потребует усилить потенциал обычных вооружений.

Голосование выборщиков подтвердило победу Байдена на президентских выборах – он набрал 306 голосов. Формально ее 6 января должен утвержить конгресс. Действующий президент США Дональд Трамп поражение не признал и продолжает обращаться в суды. Инаугурация Байдена пройдет 20 января.