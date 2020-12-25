12:18 25 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9881
  • 100 RUB4.3846
  • USD3.2703
Поиск
Пентагон

WSJ: Байден против разработки новой баллистической ракеты

© photo: Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201225/250446244/WSJ-Bayden-protiv-razrabotki-novoy-ballisticheskoy-rakety.html

Будет пересмотрено решение Пентагона о разработке новейшей межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования стоимостью 100 млрд долларов

ТБИЛИСИ, 25 дек – Sputnik. Администрация избранного президента США Джо Байдена собирается пересмотреть программу по совершенствованию ядерных сил страны с учетом сокращения финансирования и уменьшения их роли в стратегии Минобороны страны, сообщило издание Wall Street Journal.

Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Трамп недоволен оборонным бюджетом и наложит вето

Как рассказали газете источники, вероятно, будет пересмотрено решение Пентагона о разработке новейшей межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования, стоимость которой оценивается в более чем 100 миллиардов долларов.

В то же время собеседники газеты отметили, что уменьшение роли ядерного оружия потребует усилить потенциал обычных вооружений.

Голосование выборщиков подтвердило победу Байдена на президентских выборах – он набрал 306 голосов. Формально ее 6 января должен утвержить конгресс. Действующий президент США Дональд Трамп поражение не признал и продолжает обращаться в суды. Инаугурация Байдена пройдет 20 января.

Теги:
вооружения, Ядерное испытание, Пентагон, Джо Байден, США


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео
Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться