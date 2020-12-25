В Беларуси предотвращены теракты: Лукашенко раскрыл подробности

"Группа Автуховича" везла в республику тонны оружия из Украины и занималась подготовкой террористических актов, но была раскрыта КГБ.

ТБИЛИСИ, 25 дек – Sputnik. Участники группы Автуховича готовили теракты по всей стране, сказал глава государства во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее стало известно, что милиция совместно с КГБ задержала людей, которые подожгли дом и взорвали автомобиль милиционера в Гродно. По информации силовиков, данную группу преступников возглавлял бывший политзаключенный Николай Автухович.

Задержанные соблюдали меры конспирации, прятались от правоохранителей в разных городах. Информацию о том, кого и где подрывать или поджигать, организатор Николай Автухович брал из Telegram-канала, где размещались данные силовиков. У него был скоплен внушительный арсенал: были изъяты автоматы, пистолет, около 1,5 тысячи патронов к ним, рации, 8 тротиловых шашек и ручные гранаты.

Чекисты и милиция

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", – цитирует главу государства БелТА.

По словам Александра Лукашенко, всех силовиков участвовавших в задержании приставили к государственным наградам, потому что если бы не накрыли группу, "ох нам бы Новый год был…"

"Я его (Николая Автуховича – Sputnik), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…" – признался белорусский лидер.

После чего рассказал, что задержанные лица занимались подготовкой террористических актов по всей республике и даже начали их реализовывать.

"На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали", - сказал Александр Лукашенко.

Закрыли границу наглухо

Причем особо отметил, что "есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека – Sputnik) есть, оттуда (из-за границы – Sputnik) присылают нам".

Глава государства уточнил, что они попадают в Беларусь через границу с Украиной, потому что польское и литовское направление "закрыли наглухо".

"И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", – подытожил он.