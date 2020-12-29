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Джо Байден

Байден решил отменить все ограничения Трампа против мигрантов

© AP Photo / Patrick Semansky
Политика
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По его словам, надо создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне пандемии

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны, заявил в понедельник избранный президент страны Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlos Barria
Трамп: США не нужны мигранты из "грязных дыр"

"Нам доложили о том, какие шаги мы должны предпринять, чтобы расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе… Мы будем работать целенаправленно, усердно и ответственно, чтобы откатить ограничения Трампа, с первого дня", – сказал он журналистам.

По его словам, надо создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне пандемии.

Администрация Трампа ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.

Теги:
США, Дональд Трамп, мигранты, Джо Байден


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