Телефонное право. Трамп бросил в бой свой последний ресурс

Президент США Дональд Трамп использовал открытый канал связи, чтобы приказать сенаторам-республиканцам не отступать и не сдаваться. Для чего он это сделал, разбирается обозреватель радио Sputnik.

Михаил Шейнкман, обозреватель радио Sputnik

Выносом внутрипартийной кухни в публичную плоскость Трамп признает, что с сенаторами-республиканцами каши не сваришь. Потому и пошел он на соратников с открытым забралом, чтоб сторонники знали, кого винить.

Вообще, для его творчества это что-то новенькое. Как правило, он через Twitter обращается к рядовым американцам. А тут использовал открытый канал связи для приказа сенаторам-республиканцам не отступать и не сдаваться.

"Настало время взять и бороться за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательства фальсификаций неоспоримы!" – призвал Дональд Трамп, чуть позже для убедительности еще и назвав Джо Байдена "фейковым президентом".

В каком-то смысле, тоже его телефонное право. Пусть и не совсем то, что позволило бы ему одним словом удержать "слонов" от поворота налево.

Выносом внутрипартийной кухни в публичную плоскость он признает, что с ними каши не сваришь. Потому и пошел на соратников с открытым забралом, чтоб сторонники знали, кого винить, и соратники знали, что сторонники знают. А соратники знают, что сторонники у Трампа такие, что у них и без знания сила, а со знанием – адресная сила. Хотя сам он в последние дни палец о палец не ударил. Лишь о смартфон. В остальное время у него гольф. Будто после 20 января не наиграется. Впрочем, 6 числа он собирается быть в Вашингтоне. Предупредил, что намечается большой протест. "Будь там, будет дико!" – словно списал он слова у "Нашествия".

В его положении иначе никак. Чтобы остаться царем горы, надо взять Капитолийский холм. Это его последняя высота. Шансов переиграть там голосование выборщиков немного, но гипотетически они есть. И прецедент есть. Правда, только один и в дремучем 1876. Поэтому ссылаться на него сейчас – себя не уважать. И не потому, что те выборы до сих пор считались самыми грязными в американской истории. Ратерфонд Хейз тогда все-таки стал президентом благодаря сделке с конгрессменами из южных штатов, мечтавшими через него вернуть рабство. Был грандиозный скандал, который едва не закончился возобновлением Гражданской войны.

Собственно, именно с оглядкой на нее лидер нынешнего республиканского большинства в сенате Митч Макконел и выступает против пересмотра президентских итогов. А совсем не потому, что с Джо Байденом у него, несмотря на вроде бы классовую непримиримость, давние дружеские отношения. Одно слово – истеблишмент. К тому же контроль над верхней палатой и преобладание консерваторов в Верховном суде вселяет в республиканцев уверенность в том, что они смогут блокировать вредные, на их взгляд, инициативы демократов и без действующего президента.

Понимая, что его сливают, Трамп потому и бросил в бой свой последний ресурс, чтобы при всех усовестить соратников, воззвать к их партийной чести, а, может, и слегка припугнуть. Все же по-прежнему думают, что от него еще всего можно ожидать. Но уже вряд ли введения военного положения. Даже если у него имелись такие намерения, то своевременная утечка в СМИ о наличии у Минобороны на этот случай своего плана "Б" должна была охладить трамповский пыл. Потому что план же "Б", а не "Т".

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции