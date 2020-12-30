Евросоюз подписал соглашение с Британией по Brexit

Соглашение еще требует одобрения стран Евросоюза и ратификации Европарламента, однако временная реализация торгового соглашения будет разрешена на два месяца с 1 января

ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода страны из Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Теперь документы направят в Лондон британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Всего стороны подписывают три документа: по торговле и сотрудничеству, о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

К соглашению по торговой сделке представители Британии и Европейской комиссии пришли 24 декабря, всего за неделю до окончания переходного периода после Brexit. Процесс переговоров стоял на месте несколько месяцев.

Теперь требуется одобрение отдельно стран Евросоюза, а также необходима ратификация Европарламента. Тем не менее Комитет постоянных представителей ЕС разрешил временную реализацию торгового соглашения на два месяца с 1 января.

В итоге с начала года прекратится свободное перемещение граждан (британцам для длительного пребывания потребуются европейские визы, европейцам — британские), товаров (восстанавливается пограничный контроль, в том числе санитарный, но не будет пошлин и квот) и услуг (британским перевозчикам или страховщикам придется подстраиваться под правила ЕС, не будет взаимного признания профессиональной квалификации).

Однако сохраняются свобода грузоперевозок и авиасообщения, сотрудничество Лондона с Europol и правоохранительными органами европейских стран, включая быстрый обмен данными, а также сотрудничество в сфере угроз наподобие пандемии.

Управлять рыбными ресурсами стороны решили вместе, кроме того, на пять с половиной лет заморожен статус-кво по правам на вылов. Британия переходит на полностью независимую внешнюю и оборонную политику, в том числе в вопросе санкций.