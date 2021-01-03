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Здание конгресса США, архивное фото

Группа сенаторов США намерена оспорить результаты президентских выборов

© photo: Sputnik / Igor Mikhelev
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210103/250528880/Gruppa-senatorov-SShA-namerena-osporit-rezultaty-prezidentskikh-vyborov.html

Ранее о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил еще один сенатор-республиканец Джош Холи, а также около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии

ТБИЛИСИ, 3 янв - Sputnik. Группа из 11 сенаторов-республиканцев США объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день их утверждения конгрессом 6 января, передает Sputnik Беларусь.

"Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочиями проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах", – говорится в их совместном заявлении, которое цитирует издание The Hill.

В числе подписантов сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие.

Джо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингстоне
AP Photo/Carolyn Kaster
Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Ранее о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил еще один сенатор-республиканец Джош Холи, а также около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии.

Это заявление в субботу стало одной из главных тем ведущих зарубежных изданий. "Это ошеломляющее событие, которое демонстрирует, как далеко зайдут некоторые представители Республиканской партии, чтобы присоединиться к претензиям Дональда Трампа в том, что у него украли выборы", – считает газета Politico.

"Отчаянная попытка" Трампа и его союзников оспорить результаты выборов "ввергла Вашингтон в хаос", – добавляет Washington Post.

Газета указывает, что этот шаг почти наверняка не увенчается успехом, но он означает, что Трамп продолжает оказывать давление на республиканцев, чтобы те поддержали его "безосновательные утверждения о фальсификации выборов". Издание отмечает, что это объявление равносильно "открытому восстанию" против лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконелла, который в прошлом месяце просил однопартийцев избежать публичных дебатов по поводу легитимности и лично поздравил Джо Байдена с победой.

Джо Байден и Камала Харрис
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Газета New York Times подчеркивает, что штаты – многие после проверок или ручного пересчета голосов – уже сертифицировали результаты выборов, а судьи по всей стране и Верховный суд отклонили почти 60 попыток Трампа и его союзников оспорить результаты выборов. Никто из этих сенаторов "не выдвинул конкретных обвинений в мошенничестве". Издание не верит, что противодействие сенаторов изменит результаты выборов, но это противодействие, как полагает СМИ, гарантирует, что формальное заседание конгресса в среду превратится в "скандал".

Выборы президента прошли в США 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.

Теги:
Конгресс США, США, Президентские выборы


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