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Трубы для газопровода Северный поток 2

Норвежская компания из-за санкций не будет сертифицировать "Северный поток-2"

© photo : Nord Stream / Axel Schmidt
Политика
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (102)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210103/250530529/Norvezhskaya-kompaniya-iz-za-sanktsiy-ne-budet-sertifitsirovat-Severnyy-potok-2.html

NV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы "Северного потока - 2" в соответствии с санкциями США

ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не может сертифицировать "Северный поток — 2" в связи с санкциями США против трубопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Строительство трубопровода Северный поток 2
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Строящее "Северный поток - 2" судно покинуло место укладки труб

"Власти США приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA). Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы "Северный поток — 2". DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы "Северного потока — 2" в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют", — уточнила компания.

Таким образом, как отметили в компании, на фоне текущей ситуации она "не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода".

 

Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае они могут подвергнуться санкциям. 

"Действует напролом": "Северный поток – 2" вышел на финишную прямую >>

Российская сторона неоднократно утверждала, что проект направлен на реализацию экономических целей всех участвующих сторон. Также в Москве подчеркивали, что в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (102)
Теги:
США, Санкции, строительство, Северный поток-2, Россия


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