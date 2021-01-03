Норвежская компания из-за санкций не будет сертифицировать "Северный поток-2"

NV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы "Северного потока - 2" в соответствии с санкциями США

ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не может сертифицировать "Северный поток — 2" в связи с санкциями США против трубопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Власти США приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA). Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы "Северный поток — 2". DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы "Северного потока — 2" в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют", — уточнила компания.

Таким образом, как отметили в компании, на фоне текущей ситуации она "не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода".

Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае они могут подвергнуться санкциям.

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Российская сторона неоднократно утверждала, что проект направлен на реализацию экономических целей всех участвующих сторон. Также в Москве подчеркивали, что в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода.