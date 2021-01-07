Конгресс США утвердил Байдена на пост президента

После признания Конгрессом Джо Байден окончательно утвердился на посту нового президента Соединенных Штатов Америки

ДУШАНБЕ, 7 янв — Sputnik. Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах, сообщает РИА Новости.

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Заседание Конгресса продолжалось 10 часов с перерывами, став одним из самых долгих в истории.

Все заявки на пересмотр голосов в отдельных штатах были отклонены. Теперь у Дональда Трампа не осталось возможностей конституционным путем оспорить результаты выборов.

Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.

Напомним, собрание Конгресса было прервано ворвавшимися в Капитолий сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Протестующие считают, что многочисленные нарушения на выборах президента США не позволяют признать легитимность избранного кандидата.

Сообщается о том, что в ходе штурма Капитолия четыре человека были убиты, несколько десятков – задержаны.