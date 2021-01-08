23:21 08 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0713
  • 100 RUB4.4824
  • USD3.3001
Поиск
Дональд Трамп

Дональд Трамп решил не идти на инаугурацию Байдена

© AP Photo / Alex Brandon
Политика
Получить короткую ссылку
27 0 0

Таким образом, действующий президент США может войти в историю как четвертый президент страны, отказавшийся присутствовать на церемонии вступления в должность своего сменщика

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет посещать инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

"Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", — написал он в Twitter.

Таким образом, Трамп может стать четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на церемонии вступления в должность своего сменщика.

Штурм Капитолия в США
© REUTERS / MIKE BLAKE
Трагедия, шок и осуждение: как мир отреагировал на беспорядки в Вашингтоне

Первым так поступил Джон Адамс, второй президент США (1797-1801 годы). Он не пошел на торжество, поскольку был расстроен не только поражением, но и смертью одного из своих сыновей от алкоголизма.

Вторым был Джон Куинси Адамс, шестой президент США и сын Джона Адамса (1825-1829 годы). Ни он, ни обошедший его на выборах Эндрю Джексон не продемонстрировали желания пообщаться, так что до визита на инаугурацию дело не дошло.

Третьим стал Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869 годы). Его сменщик Улисс Грант отказался ехать с Джонсоном в одном экипаже, как это было принято, после чего тот решил не приходить на инаугурацию.

Теги:
Инаугурация, США, Джо Байден, Дональд Трамп


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч
COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться