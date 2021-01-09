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Дональд Трамп

Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа

© AP Photo / Alex Brandon
Политика
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Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа. Причина - высокий риск подстрекательства к насилию

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Соцсеть Twitter решила приостановить действие учетной записи предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию.

Реакция президента США не заставила себя ждать. В официальном аккаунте Трампа было опубликовано заявление о том, что Twitter не заставит его замолчать, однако и эта публикация также была удалена модераторами соцсети.

Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.



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