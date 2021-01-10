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Флаг республики Казахстан

Парламентские выборы проходят в Казахстане

Акимат Алматинской области
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210110/250573687/Parlamentskie-vybory-prokhodyat-v-Kazakhstane.html

По состоянию на 10.00, явка избирателей составила 11,6%. На прошлых парламентских выборах 20 марта 2016 года явка на 10.00 составляла 17,57%

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Казахстане в это воскресенье, 10 января, проходят выборы в мажилис (нижнюю палату) и маслихаты. 

Ровно в 07.00 по нурсултанскому времени в стране открылись избирательные участки. Их свыше 10 тысяч по всей республике. На каждом из них соблюдаются санитарно-гигиенические требования. 

Как проходит голосование в Казахстане следите в онлайн-трансляции Sputnik >>

Голосование завершится в 20.00, сообщает Sputnik Казахстан. Однако пять областей откроют и закроют участки на час позже, поскольку эти регионы находятся в другом часовом поясе.

Открытие консульства Казахстана в Рустави
photo: courtesy of consulate of Kazakhstan in Rustavi
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Общее число избирателей составляет 11 915 903. 

По состоянию на 10.00 по местному времени, явка избирателей составила 11,6%. 

Голосовать граждане страны смогут в том числе и за рубежом — там открылись 66 участков в 53 странах мира.

Теги:
Парламентские выборы, Казахстан


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