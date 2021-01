Парламентские выборы проходят в Казахстане

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Казахстане в это воскресенье, 10 января, проходят выборы в мажилис (нижнюю палату) и маслихаты.

Ровно в 07.00 по нурсултанскому времени в стране открылись избирательные участки. Их свыше 10 тысяч по всей республике. На каждом из них соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

Голосование завершится в 20.00, сообщает Sputnik Казахстан. Однако пять областей откроют и закроют участки на час позже, поскольку эти регионы находятся в другом часовом поясе.