Досрочные выборы президента проходят в Кыргызстане

Кроме президентских выборов в Кыргызстане проходит референдум по форме правления в стране, предложены три варианта: президентская, парламентская и против всех

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Кыргызстане 10 января проходят досрочные выборы президента страны. В 8 утра по всей стране открылись 2 474 избирательных участка, еще 48 находятся за рубежом. Они будут работать до 20.00.

Как сообщил Sputnik Кыргызстан, гражданам раздают по два бюллетеня разных цветов: на белом указаны фамилии кандидатов в президенты, на голубом — варианты формы правления (президентская, парламентская и против всех).

Всего свой голос смогут отдать 3 563 574 избирателя. По данным на 10.00, явка составила 2,8% (99 772 избирателя).

Онлайн-репортаж о ходе голосования смотрите на Sputnik Кыргызстан >>

Голосование на участках проходит, согласно санитарно-гигиеническим требованиям: гражданам необходимо быть в маске, перчатках. Детей рекомендовано оставить дома. В целях безопасности на каждом из участков дежурят по два медработника.