Парламентские выборы завершились в Казахстане

ТБИЛИСИ, 10 янв - Sputnik. Голосование на очередных выборах в мажилис (нижняя палата) парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) Казахстана завершилось на всей территории республики, сообщает Sputnik Казахстан.
Согласно официальным данным Центризбиркома, по состоянию на 20:00 по времени Нур-Султана явка в целом составила 63,1%.
Избирательные участки в четырех западных регионах – Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях закрылись для голосования в 21:00 (19:00 по тбилисскому). Голосование на основной территории страны завершилось на час раньше.
Текстовую трансляцию дня выборов можно почитать на Sputnik Казахстан >>
В выборах участвуют следующие пять партий:
- возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым Nur Otan (Свет отечества)
- демократическая "Ак жол" (Светлый путь)
- "Народная партия Казахстана" (до ноября этого года называлась "Коммунистическая народная партия Казахстана")
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (Село)
- политическая партия "Адал" ("Честный", до ноября называлась "Единство").
Всего в мажилисе заседают 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Партии для попадания в нижнюю палату парламента должны набрать 7% голосов избирателей. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Это специальный консультативно-совещательный орган, который возглавляет Нурсултан Назарбаев.