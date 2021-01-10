Эрдоган отказался от WhatsApp

ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган отказался от использования мессенджера WhatsApp, сообщает Bloomberg .

Решение, как отмечается, связано с изменением политики конфиденциальности мессенджера. Администрация Эрдогана полностью перенесет свои группы, созданные ранее в WhatsApp, в локальное приложение BiP. Это разработка компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Офис Эрдогана в своем заявлении также призвал журналистов перейти на BiP.

Примеру главы государства также последовало Минобороны Турции. Этот шаг стал частью масштабной кампании Эрдогана против зарубежных соцсетей, отмечает агентство. По данным Turkcell, за последние сутки к BiP Messenger присоединились около миллиона новых пользователей из Турции.

Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.

По словам предпринимателя, постоянно растущий Telegram стал серьезной проблемой для корпорации Facebook. По его мнению, WhatsApp не может конкурировать с Telegram по качеству и конфиденциальности и из-за этого перешел на скрытый маркетинг. В частности, редакторы Wikipedia обнаружили платный бот, который добавлял предвзятую информацию о мессенджере в статью на портале, заявил он.