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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган отказался от WhatsApp

© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210110/250579864/Erdogan-ne-doveryaet-WhatsApp.html

Этот шаг стал частью масштабной кампании Эрдогана против зарубежных соцсетей, отмечает агентство

ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган отказался от использования мессенджера WhatsApp, сообщает Bloomberg .

Решение, как отмечается, связано с изменением политики конфиденциальности мессенджера. Администрация Эрдогана полностью перенесет свои группы, созданные ранее в WhatsApp, в локальное приложение BiP. Это разработка компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Офис Эрдогана в своем заявлении также призвал журналистов перейти на BiP.

Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Примеру главы государства также последовало Минобороны Турции. Этот шаг стал частью масштабной кампании Эрдогана против зарубежных соцсетей, отмечает агентство. По данным Turkcell, за последние сутки к BiP Messenger присоединились около миллиона новых пользователей из Турции.

Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.

По словам предпринимателя, постоянно растущий Telegram стал серьезной проблемой для корпорации Facebook. По его мнению, WhatsApp не может конкурировать с Telegram по качеству и конфиденциальности и из-за этого перешел на скрытый маркетинг. В частности, редакторы Wikipedia обнаружили платный бот, который добавлял предвзятую информацию о мессенджере в статью на портале, заявил он.

Теги:
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция


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