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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган призвал Евросоюз принять Турцию в состав содружества после Brexit

© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
Политика
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Турция подала заявку на членство в Европейском союзе еще в 1987 году, однако переговоры по этому вопросу не раз приостанавливались

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после выхода из него Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

Участница акции протеста против Brexit в Лондоне
© photo: Sputnik / Justin Griffiths-Williams
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"Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство", – сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время – ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.

Теги:
Brexit, Евросоюз, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган


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