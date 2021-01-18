"Грубейшее нарушение свободы СМИ" – Лавров о травле журналистов Sputnik в Латвии

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Росссии Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с гонениями на журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии.

В Латвии пытаются криминализировать любые связи с Россией – журналист>>

Власти России должны не просто где-то продекларировать свое неприятие подобных грубейших нарушений, но и должны обязательно задействовать международные механизмы, убежден дипломат.

"Мы делали представления и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, продолжим эту работу… Когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да еще и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ООНовских правозащитных форматах,… не могут оправдать то, что делают с вами", – заявил Лавров на своей ежегодной пресс-конференции, общаясь с журналисткой из Латвии.

Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде.

Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.