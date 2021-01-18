"Россия за деньгами не гонится" – в Европе встали на защиту российской вакцины

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Россия разработала препарат, способный подавить пандемию коронавируса; на Западе присутствует невежество относительно российской науки, сообщается в материале испанского издания французской газеты "Monde diplomatique".

Премьер Грузии назвал абсурдными слухи о вакцине против COVID-19>>

По мнению автора статьи Федерико Куско, безразличная и скептическая реакция Запада на создание вакцины "Спутник V" вызвана невежеством относительно русской научной традиции.

"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что разработка препарата является результатом целой исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его мнению, западные "рассказчики" годами отрицали российские научные достижения и теперь удивлены объявлением о создании вакцины.

"В отличие от таких стран как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", – считает Куско.

По мнению Куско, через 50 лет никто может и не вспомнить о подозрениях в адрес "Спутника V", который сейчас активно распространяется в разных странах мира.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.