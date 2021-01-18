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Первая в мире вакцина от коронавируса

"Россия за деньгами не гонится" – в Европе встали на защиту российской вакцины

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210118/250638732/Rossiya-za-dengami-ne-gonitsya--v-Evrope-vstali-na-zaschitu-rossiyskoy-vaktsiny.html

Французский журналист считает невежеством безразличную и скептическую реакцию Запада на создание вакцины "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Россия разработала препарат, способный подавить пандемию коронавируса; на Западе присутствует невежество относительно российской науки, сообщается в материале испанского издания французской газеты "Monde diplomatique".

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По мнению автора статьи Федерико Куско, безразличная и скептическая реакция Запада на создание вакцины "Спутник V" вызвана невежеством относительно русской научной традиции.

"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что разработка препарата является результатом целой исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его мнению, западные "рассказчики" годами отрицали российские научные достижения и теперь удивлены объявлением о создании вакцины.

Вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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"В отличие от таких стран как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", – считает Куско.

По мнению Куско, через 50 лет никто может и не вспомнить о подозрениях в адрес "Спутника V", который сейчас активно распространяется в разных странах мира.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.



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