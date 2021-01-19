США ввели санкции против одного судна - трубоукладчика "Фортуна"

ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Новая порция ограничений, направленных против укладки газопровода "Северный поток – 2", будет введена со стороны США 19 января. На этот раз запретительные меры коснутся российского трубоукладчика, участвующего в проекте.

В правительстве Германии заявили, что подобные действия Соединенных Штатов вызывают сожаление, сообщает РИА Новости.

"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — цитирует немецкое агентство dpa представителя Минэкономики ФРГ.

СМИ также рассказало о том, что американское посольство в Берлине проинформировало 18 декабря правительство Германии о планах введения ограничительных мер.

Накануне немецкая газета Handelsblatt также сообщила, что во вторник Вашингтон собирается ввести санкции против "Фортуны" и компании "КВТ-Рус" — владельца судна. По данным издания, власти США предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В Берлине эти меры расценили как незаконные.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре 2020-го Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

Первого января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который, в частности, предполагает распространение санкций против "Северного потока – 2" также на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. После чего норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.