Джо Байден вступил в должность президента США

Он занял Овальный кабинет Белого дома в возрасте 78 лет с третьей попытки и вошел в историю как самый возрастной глава государства

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США.

"Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", – сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

Незадолго до этого присягу принесла избранная вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной в истории США на посту вице-президента.

Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.