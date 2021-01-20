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Церемония инаугурации Джо Байдена

Джо Байден вступил в должность президента США

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210120/250662911/Dzho-Bayden-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-SShA.html

Он занял Овальный кабинет Белого дома в возрасте 78 лет с третьей попытки и вошел в историю как самый возрастной глава государства

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США.

"Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", – сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

Незадолго до этого присягу принесла избранная вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной в истории США на посту вице-президента.

Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.

Теги:
Джо Байден


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