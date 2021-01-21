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Джо Байден

Байден возвращает США в ВОЗ и отказывается от "мексиканской стены"

© AP Photo / Evan Vucci
Политика
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Трамп ранее ужесточил правила доступа в страну для мигрантов, а также возвел стену на границе с Мексикой

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Новый президент США Джо Байден в первый же день своей работы подписал целый ряд указов, отменяющих распоряжения его предшественника Дональда Трампа, передает РИА Новости.

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Так, Байден одобрил возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода Штатов из ВОЗ запустил в июле прошлого года Трамп, обвинив организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая и в отказе от реформ.

Вернул Байден США и в Парижское соглашение по климату, из которого ранее решил выйти его предшественник.

Дональд Трамп вместе с супругой покидают Белый дом
© photo: AFP 2020 / MANDEL NGAN
Трамп покинул Белый дом и пожелал успеха новой администрации США

Новый президент также остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, позволявший Белому дому перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств.

Администрация Трампа ранее ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США. Трамп обещал построить от 720 до 800 километров заграждений, из них по состоянию на 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.

Кроме того, Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в США жителей ряда стран Ближнего Востока.
Трамп запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака в 2017 году. После того как указ был признан незаконным рядом судебных инстанций на местном уровне, он редактировался, из списка были убраны Ирак и Судан, но добавлены Чад и КНДР. В черный список также попали венесуэльские чиновники.
Еще один указ, подписанный новым главой государства, касается строительства трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. Прокладку нефтепровода последовательно поддерживала администрация Трампа.



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