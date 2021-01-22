Байден намерен продлить договор СНВ-3 на максимальный срок

С таким предложением американская сторона обратится к российской. В Москве же не раз заявляли о готовности продлить договор

ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Президента США Джо Байден намерен предложить России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на максимальный срок – пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом пишет РИА Новости.

"Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами", – сказала она.

Она отметила, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности США и его "продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас".

При этом Псаки отметила, что не знает, уведомила ли администрация Байдена Москву о своих намерениях.

Ранее российская сторона высказалась за продление договора СНВ-3 на максимально предусмотренный пятилетний срок. Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями в отношениях двух стран "совершенно ненормальной". Он подчеркнул, что во внешнеполитическом ведомстве ждут конкретных предложений со стороны Вашингтона.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает 5 февраля 2021 года. Вашингтон заявлял о намерении не продлевать СНВ-3 и готовности разработать новый документ без "пробелов" действующего соглашения и с возможностью подключения к нему Китая. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

В Москве отмечали, что Россия пока не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, но Москва не будет удовлетворять нереализуемые требования американских партнеров, в том числе по вопросу участия Китая.