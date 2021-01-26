Вышинский и Бутина вышли на пикет у посольства Латвии против травли СМИ

Русскоязычным латвийским журналистам предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций ЕC, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В день столетия международного признания Латвийской Республики де-юре общественный деятель Мария Бутина и журналист Кирилл Вышинский вышли с одиночными пикетами к посольству Латвии в Москве, передает РИА Новости.

Таким образом Бутина и Вышинский выражают протест против травли журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ в Латвии и странах Балтии в целом.

Недавним всплеском такой репрессивной активности латвийских спецслужб стали задержания и обыски семи авторов, сотрудничающих с порталами Sputnik и Baltnews.

"Моя акция – это попытка привлечь внимание международных структур и наших соотечественников к ситуации с журналистами в Прибалтике", – рассказала Мария Бутина.

"Латвия должна соблюдать закон и не нарушать права журналистов", – подчеркнул Вышинский.

В рамках проекта Марии Бутиной #Своихнебросаем телеканал RT запустил масштабную информационную кампанию в поддержку русскоязычных журналистов, задержанных в Латвии 3 декабря 2020 года.

Служба госбезопасности обвиняет этих авторов в нарушении санкционного режима ЕС из-за сотрудничества с порталами Sputnik и Baltnews, которые входят в Международное информационное агентство "Россия сегодня". Само агентство ни в каком санкционном списке не фигурирует, но в него входит гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

На телеканале RT вышли интервью с тремя задержанными журналистами: Владимиром Линдерманом, Аллой Березовской и Андреем Яковлевым, в которых они рассказали об обысках и допросах, и о том, чего, по их мнению, добиваются власти Латвии.