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Дональд Трамп

Дело об импичменте: Трамп консультируется с юристами для защиты

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Политика
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Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Бывший американский лидер Дональд Трамп ведет консультации с юристами, чтобы выстроить стратегию защиты в рамках рассмотрения резолюции по импичменту, сообщают американские СМИ.

Впервые в истории: Трампу вынесли импичмент во второй раз>>

При этом отмечается, что экс-президент еще не принял решение о составе команды юристов, которые будут представлять его интересы по делу об импичменте.

Дональд Трамп
© REUTERS / JIM BOURG
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу

Среди имен, с кем Трамп уже провел консультации, называется адвокат Бутч Бауэрс.

Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в Капитолий, в результате чего работа конгресса была прервана на несколько часов. В ходе беспорядков погибли два человека, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы вытеснили участников штурма из здания, конгрессмены утвердили победу демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

После этого демократы начали процесс по объявлению Трампу импичмента во второй раз в истории.



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