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Турция. Анталья

"Самая коварная страна" - россиян призвали не ездить в Турцию

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Политика
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В воскресенье вечером в стамбульском районе Бешикташ вооруженный ножом мужчина ранил трех россиян

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Депудат Годумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский после нападения неизвестного на россиян в Стамбуле призвал россиян не ездить в Турцию, передает РИА Новости.

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В воскресенье вечером в стамбульском районе Бешикташ вооруженный ножом мужчина ранил трех россиян – двух женщин и мужчину. Предварительно установлено, что нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Полиция задержала злоумышленника – сообщалось, что он психически не здоров и имеет несколько судимостей.

"Не надо ездить в Турцию, самая коварная страна", - сказал Жириновский, комментируя ситуацию.

Нападение на россиян также подтвердило Генконсульство РФ в Стамбуле. Пострадавшие были госпитализированы. Двое из них находятся под контролем медиков с повреждениями различной степени тяжести, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, добавили в дипмиссии.

Генконсульство обратилось в правоохранительные органы с просьбой предоставить подробную информацию о случившемся.



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