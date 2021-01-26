Власти Индии навсегда заблокировали TikTok

Решение принималось на фоне обострения между Индией и Китаем в пограничном высокогорном регионе Ладакх

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Министерство электроники и информационных технологий Индии ввело официальный постоянный запрет на использование в стране 59 китайских приложений, включая соцсеть Tik Tok, передает Радио Sputnik со ссылкой на телеканал NDTV.

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Ранее в июне прошлого года, власти Индии запретили использование 59 приложений китайской разработки, назвав их "наносящими ущерб" суверенитету, целостности и национальной безопасности страны. Власти предоставили разработчикам возможность объяснить свою позицию о соблюдении требований конфиденциальности и безопасности, а также ответить на ряд вопросов.

"Правительство не удовлетворено ответом или объяснением, данным этими компаниями. Следовательно, запрет для этих 59 приложений теперь постоянный", – рассказал собеседник телеканала.

В список постоянно запрещенных платформ вошли TikTok, приложение для общения WeChat и браузер UC Browser, разработанный компанией Alibaba.

Решение о запрете китайских приложений принималось на фоне обострения между двумя странами в пограничном высокогорном регионе Ладакх.