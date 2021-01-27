01:37 27 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0032
  • 100 RUB4.3714
  • USD3.3011
Поиск
Президент России Владимир Путин, архивное фото

Путин и Байден поговорили по телефону

© photo: Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
3 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1b/250717165.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210127/250717210/Putin-i-Bayden-pogovorili-po-telefonu.html

Российский президент поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента США.

ТБИЛИСИ, 26 янв - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с главой Белого дома Джо Байденом, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский президент поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента США, при этом он отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, а также – учитывая их особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности в мире – всего международного сообщества. 

Президент США Джо Байден в овальном кабинете в белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Байден намерен продлить договор СНВ-3 на максимальный срок

Оба лидера в беседе выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ – в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры по обеспечению дальнейшего функционирования этого важного международно-правового механизма. 

В числе обсужденных тем – возможности сотрудничества по ряду вопросов, в частности в борьбе с пандемией коронавируса, а также в торгово-экономической сфере, проблематика сохранения СВПД. 

Кроме того, главы двух государств затронули ряд актуальных вопросов международной повестки. В частности, односторонний выход США из Договора по открытому небу, внутриукраинское урегулирование – Байден заявил Путину о поддержке суверенитета Украины. Обсуждалась и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В свою очередь пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден говорил с Путиным о взломе SolarWinds, Навальном, "вмешательстве в выборы" и заявил о намерении США твердо реагировать на "пагубные" действия РФ.

В Кремле беседу в целом оценили как деловую и откровенную, там также отметили, что президенты договорились поддерживать контакты.

Теги:
США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
В Тбилиси прошла новая акция против ограничений из-за пандемии коронавируса - видео
В Тбилиси прошла новая акция против ограничений из-за пандемии коронавируса - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться