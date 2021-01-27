Путин и Байден поговорили по телефону

ТБИЛИСИ, 26 янв - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с главой Белого дома Джо Байденом, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский президент поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента США, при этом он отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, а также – учитывая их особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности в мире – всего международного сообщества.

Оба лидера в беседе выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ – в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры по обеспечению дальнейшего функционирования этого важного международно-правового механизма.

В числе обсужденных тем – возможности сотрудничества по ряду вопросов, в частности в борьбе с пандемией коронавируса, а также в торгово-экономической сфере, проблематика сохранения СВПД.

Кроме того, главы двух государств затронули ряд актуальных вопросов международной повестки. В частности, односторонний выход США из Договора по открытому небу, внутриукраинское урегулирование – Байден заявил Путину о поддержке суверенитета Украины. Обсуждалась и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В свою очередь пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден говорил с Путиным о взломе SolarWinds, Навальном, "вмешательстве в выборы" и заявил о намерении США твердо реагировать на "пагубные" действия РФ.

В Кремле беседу в целом оценили как деловую и откровенную, там также отметили, что президенты договорились поддерживать контакты.