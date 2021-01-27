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Протесты в Париже

Беспорядки в Амстердаме: полиция задержала 190 человек – видео

© photo: Sputnik / Dominic Buten
Политика
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Sputnik Грузия
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Полиция в столице Нидерландов и Эйндховене применила силу для разгона протестующих

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Не менее 190 человек задержаны в Амстердаме за участие в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

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Как писало ранее издание NL Times, полиция в столице Нидерландов и Эйндховене применила силу для разгона протестующих. Силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене применили слезоточивый газ.

"Сто девяносто задержаний после демонстрации на Музейной площади, 33 задержания (семь из них несовершеннолетние) в основном за совершение открытых актов насилия, 142 задержания в связи с нарушением муниципального законодательства и 15 – за нарушение 184-й статьи (о неповиновении требованиям полиции. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении городской полиции в Твиттере.

Как передает телеканал NOS, после начала комендантского часа в 21:00 (23:00 мск) в десяти населенных пунктах вспыхнули беспорядки. На местах развернули спецчасти полиции. В городе Хелмонд собрались несколько десятков молодых людей, протестующие бросали в силовиков петарды и камни. В Венло неизвестные разбили витрины некоторых магазинов, и в ряде городов митингующие устроили поджоги.

По информации агентства Рейтер, всего по стране задержали более 240 человек.

Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, который ввели в середине декабря. В стране не работают магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.
С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно.
Накануне в стране начал действовать комендантский час. С 21:00 до 04:30 на улицах нельзя находиться без веских оснований. По итогам первой ночи полиция задержала за нарушения 25 человек и выписала более 3,6 тысячи штрафов.



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