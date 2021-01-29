21:48 29 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9973
  • 100 RUB4.3336
  • USD3.2995
Поиск
Самоходные ракетные установки РСД-10 (СС-20), дислоцированные на оперативной ракетной базе в районе города Речица, были ликвидированы в соответствии с Договором между СССР и США

Россия продлила договор СНВ-3 на пять лет

© photo: Sputnik / В. Киселев
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1560)
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210129/250748162/Rossiya-prodlila-dogovor-SNV-3-na-pyat-let.html

Соглашением между двумя странами предусмотрено, что действие договора продлевается на пятилетний срок – до 5 февраля 2026 года

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на пять лет действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщает пресс-служба Кремля.

Действие ДСНВ-3 истекает 5 февраля текущего года. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что для Штатов он невыгоден и что его нужно пересмотреть с привлечением Китая. Новый президент страны Джозеф Байден высказался за продление договора без каких-либо дополнительных условий.

Президент России Владимир Путин. Фото из архива
© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky
Путин и Байден поговорили по телефону

26 января стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренности о продлении ДСНВ-3. После этого Байден и Путин провели телефонный разговор, в котором подтвердили намерение завершить все необходимые процедуры относительно договора.

"Президент подписал Федеральный закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", – говорится в сообщении.

Двумя днями ранее данный закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый президент США?
© video: Ruptly
Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый президент США?

Соглашением между двумя странами предусмотрено, что действие договора продляется на пятилетний срок – до 5 февраля 2026-го.

Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между США и Россией и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривал, что стороны сокращают ядерные арсеналы, чтобы через семь лет суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Темы:
Новости из России (1560)
Теги:
вооружения, Владимир Путин, США, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотографирование водопада Хорсшу-Фолс, который является частью Ниагарских водопадов в Канаде
Когда пар превращается в лед: зима на Ниагарском водопаде - фото
Страна должна открыться - Тбилиси парализован очередной акцией протеста против ограничений
Тбилиси парализован новой акцией протеста против ограничений - видео
Новые правила въезда в Грузию
Новые правила въезда в Грузию
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться