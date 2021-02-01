Медведев: урегулирование в Карабахе надо обсуждать и с Турцией

Вопрос о статусе Карабаха не решен, и лучше отодвинуть это на будущее, считает замглавы Совбеза России

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе надо обсуждать и с Турцией – таковы реалии региона.

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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые удалось прекратить лишь через два месяца после трехстороннего соглашения, достигнутого в ночь на 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении это решение восприняли тяжело. При этом в Ереване до сих пор критикуют поддержку, которую оказала Турция Азербайджану во время обострения конфликта.

"Турция – наш сосед и очень важный партнер. И очень близкая страна для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать", – заявил он в интервью российским журналистам.

По его словам, у Москвы и Анкары выстроен продуктивной диалог, президенты двух стран постоянно общаются на эту тему, принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие служащие и российские.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта был открыт 30 января в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.

Вопрос о статусе Карабаха не решен, но сейчас его обсуждать нельзя, лучше отодвинуть это на будущее, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В 1991 году Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана. Это признали только Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Баку считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью своей территории и готов вести речь только об армянской культурной автономии в составе Азербайджана. Армения, в свою очередь, настаивает на праве региона на самоопределение. Власти самой непризнанной республики заявляют, что для них статус в составе Азербайджана неприемлем.