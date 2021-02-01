Россия может обратиться в суд, чтобы защитить "Северный поток – 2"

В то же время зампред Совбеза подчеркнул, что, несмотря на то что он всегда выступает за судебное рассмотрение вопросов, здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и бизнеса

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства "Северного потока – 2", но все-таки в данной ситуации гораздо важнее позиция лидеров государств и бизнеса, которые должны сказать свое слово, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд", – сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, может ли Россия задействовать судебные механизмы в отстаивании строительства "Северного потока – 2".

По его словам, это могут быть как национальные суды, так и контрактные суды.

"Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются. Наверное, потенциально можно обратиться и в американский суд, но только это все будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займет в этом смысле объективную позицию", – добавил Медведев.

Вместе с тем зампред Совбеза подчеркнул, что, несмотря на то что он всегда выступает за судебное рассмотрение вопросов, "все-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса".

"Вот они должны сказать свое слово", – убежден Медведев.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров – в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока – 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца – компании "КВТ-Рус".