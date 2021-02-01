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США заявили о пересмотре политики в отношении КНДР

© CC0 / Pixabay
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210201/250766531/SShA-zayavili-o-peresmotre-politiki-v-otnoshenii-KNDR.html

Блинкен заявил о необходимости определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден обратился к своей команде по нацбезопасности с просьбой пересмотреть политику в отношении КНДР "по всем направлениям", сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

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В интервью телеканалу NBC News Блинкен заявил о необходимости определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова. Он отметил, что новый инструментарий включает возможность введения дальнейших санкций в отношении Пхеньяна по согласованию с союзниками США, а также дипломатические стимулы, которые госсекретарь не раскрыл. 

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© REUTERS / KIM HONG-JI
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Переговоры США и КНДР зашли в тупик после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Единственные после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции в октябре также закончились провалом.

До конца 2019 года КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности или диалог будет прекращен. С начала 2020 года встречи представителей КНДР-США на каком бы то ни было уровне не были возобновлены, а Северная Корея не раз заявляла, что больше не намерена продолжать переговоры с США.



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