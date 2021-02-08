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Старт вакцинации от коронавируса вакциной Спутник V

"На кроликах экспериментируют меньше"- Захарова об отказе Зеленского от "Спутника V"

© photo: Sputnik / Sergei Averin
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210208/250832935/Na-krolikakh-eksperimentiruyut-menshe--Zakharova-ob-otkaze-Zelenskogo-ot-Sputnika-V.html

Ранее украинский лидер заявил, что "украинцы не кролики" и на них экспериментировать нельзя

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"?, передает РИА Новости.

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Ранее Зеленский заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя. Он также сообщил, что в этом месяце Киев получит 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax.

"На кроликах экспериментируют меньше",— ответила официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.

Российский препарат Спутник-V
© photo: Sputnik / Sergey Averin
Еще одна страна будет использовать вакцину "Спутник V"

"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.

Помимо России, применение "Спутника V" одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.



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