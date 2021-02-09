"Защита инфопространства" – в Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш сообщил о запрете ретрансляции в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, передает РИА Новости.
Под запрет попали следующие телеканалы:
- REN TV Baltic
- NTV Mir Baltic
- Karusel International
- "НТВ Сериал"
- "НТВ Стиль"
- "НТВ Право"
- "Киномикс"
- "Наше новое кино"
- "Родное кино"
- "Индийское кино"
- "Кинокомедия"
- "Киносерия"
- "КВН ТВ"
- "Кухня ТВ"
- "Бокс ТВ"
- HD Life.
По словам Аболиньша, это сделано для того, чтобы "защитить латвийское информационное пространство".
"NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ и, если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно", – написал Аболиньш в своем микроблоге Twitter.
Согласно закону об электронных СМИ, для ретрансляции программы представитель владельца СМИ или представители организации должны подать в NEPLP заявку на включение программы в список ретранслируемых на территории Латвии. К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие право представителя или владельца распространять программу, например, копию лицензионного соглашения или доверенность на распространение. В NEPLP заявили, что не получили информацию о владельцах данных телеканалов.
В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". В ведомстве мотивировали это обнаруженными в программе "60 минут" свидетельствами "разжигания розни". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала запрет российских телеканалов в Латвии политическим демаршем и попыткой искоренить русскоязычные СМИ и любое инакомыслие в стране. Она также напомнила, что острая риторика в дискуссионных программах, таких как "60 минут", остается неотъемлемым элементом демократического диалога. Захарова подчеркнула, что аналогичный контент, распространяемый западными массмедиа, латвийский медиарегулятор оставляет без внимания.
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Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллинна принципам демократии и свободы слова".