"Защита инфопространства" – в Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш сообщил о запрете ретрансляции в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, передает РИА Новости.

Под запрет попали следующие телеканалы:

REN TV Baltic

NTV Mir Baltic

Karusel International

"НТВ Сериал"

"НТВ Стиль"

"НТВ Право"

"Киномикс"

"Наше новое кино"

"Родное кино"

"Индийское кино"

"Кинокомедия"

"Киносерия"

"КВН ТВ"

"Кухня ТВ"

"Бокс ТВ"

HD Life.

По словам Аболиньша, это сделано для того, чтобы "защитить латвийское информационное пространство".

"NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ и, если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно", – написал Аболиньш в своем микроблоге Twitter.

Согласно закону об электронных СМИ, для ретрансляции программы представитель владельца СМИ или представители организации должны подать в NEPLP заявку на включение программы в список ретранслируемых на территории Латвии. К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие право представителя или владельца распространять программу, например, копию лицензионного соглашения или доверенность на распространение. В NEPLP заявили, что не получили информацию о владельцах данных телеканалов.

В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". В ведомстве мотивировали это обнаруженными в программе "60 минут" свидетельствами "разжигания розни". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала запрет российских телеканалов в Латвии политическим демаршем и попыткой искоренить русскоязычные СМИ и любое инакомыслие в стране. Она также напомнила, что острая риторика в дискуссионных программах, таких как "60 минут", остается неотъемлемым элементом демократического диалога. Захарова подчеркнула, что аналогичный контент, распространяемый западными массмедиа, латвийский медиарегулятор оставляет без внимания.

Капанадзе: притеснение журналистов Sputnik Латвия и Baltnews – политическое решение>>

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллинна принципам демократии и свободы слова".