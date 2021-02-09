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"Защита инфопространства" – в Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов

© photo: Sputnik / Artem Kirinyuk
Политика
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Sputnik Грузия
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала запрет российских телеканалов в Латвии политическим демаршем

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш сообщил о запрете ретрансляции в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, передает РИА Новости.

Под запрет попали следующие телеканалы:

  • REN TV Baltic
  • NTV Mir Baltic
  • Karusel International
  • "НТВ Сериал"
  • "НТВ Стиль"
  • "НТВ Право"
  • "Киномикс"
  • "Наше новое кино"
  • "Родное кино"
  • "Индийское кино"
  • "Кинокомедия"
  • "Киносерия"
  • "КВН ТВ"
  • "Кухня ТВ"
  • "Бокс ТВ"
  • HD Life.

По словам Аболиньша, это сделано для того, чтобы "защитить латвийское информационное пространство".

"NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ и, если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно", – написал Аболиньш в своем микроблоге Twitter.

Согласно закону об электронных СМИ, для ретрансляции программы представитель владельца СМИ или представители организации должны подать в NEPLP заявку на включение программы в список ретранслируемых на территории Латвии. К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие право представителя или владельца распространять программу, например, копию лицензионного соглашения или доверенность на распространение. В NEPLP заявили, что не получили информацию о владельцах данных телеканалов.

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". В ведомстве мотивировали это обнаруженными в программе "60 минут" свидетельствами "разжигания розни". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала запрет российских телеканалов в Латвии политическим демаршем и попыткой искоренить русскоязычные СМИ и любое инакомыслие в стране. Она также напомнила, что острая риторика в дискуссионных программах, таких как "60 минут", остается неотъемлемым элементом демократического диалога. Захарова подчеркнула, что аналогичный контент, распространяемый западными массмедиа, латвийский медиарегулятор оставляет без внимания.

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Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллинна принципам демократии и свободы слова".



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