Впервые за 30 лет: Россия отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министерство обороны России впервые за 30 лет оказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам, сообщил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

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Мероприятие проходит раз в пять лет. В этом году его проводят в видеорежиме 9-10 февраля.

Семинар организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США.

"Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет", - сказал Гаврилов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что от России участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, которая выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.