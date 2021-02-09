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Флаг с символикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Впервые за 30 лет: Россия отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам

© photo: Sputnik / Sergey Averin
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210209/250842561/Vpervye-za-30-let-Rossiya-otkazalas-ot-seminara-OBSE-po-voennym-doktrinam.html

Российское оборонное ведомство посчитало нецелесообразным участие в этом мероприятии ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министерство обороны России впервые за 30 лет оказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам, сообщил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

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Мероприятие проходит раз в пять лет. В этом году его проводят в видеорежиме 9-10 февраля.
Семинар организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США.

"Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет", - сказал Гаврилов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что от России участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, которая выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.



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