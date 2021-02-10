Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты, с таким призывом выступила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян после удаления ее поста в Instagram.

Она также прикрепила ссылку на текст в Telegram, который и был удален в Instagram.

"Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская — чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када", — в частности говорится в этом посте.

Накануне Instagram также заблокировал пост Симоньян, где она предложила помощь своим подписчикам, которые получают маленькие пенсии.

Ранее Симоньян вошла в список 35 россиян, против которых ФБК* предложил США ввести санкции. Составленный иноагентом "приоритетный шорт-лист" опубликовало издание Washington Post. Само письмо ФБК* адресовано президенту США Джо Байдену, а также направлено американским Госдепу, Минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится директор ФБК* Владимир Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. Ашурков просит американского президента ввести санкции против названных лиц в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ФБК* этим своим призывом к США де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента.

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.