Си Цзиньпин: противостояние Китая и США – катастрофа для всего мира

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Столкновение Китая и США приведет к катастрофе для всего мира, завил председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
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По словам китайского лидера, сотрудничество – единственный выбор в двусторонних отношениях Пекина и Вашингтона.
"Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США – абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира", – сказал Си Цзиньпин.
Председатель подчеркнул, что несмотря на разные взгляды на некоторые вопросы, стороны должны разрешать разногласия на основе взаимоуважения.
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Кроме того, Си Цзиньпин призвал возобновить механизмы диалога между Пекином и Вашингтоном, а также верно определять политику друг друга, чтобы избежать ошибочных расчетов и суждений.