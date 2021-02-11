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Председатель КНР Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: противостояние Китая и США – катастрофа для всего мира

© photo: Sputnik / Alexsey Druzhinin
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210211/250857265/Si-Tszinpin-protivostoyanie-Kitaya-i-SShA--katastrofa-dlya-vsego-mira.html

В двухсторонних отношениях Китая и США нет иного выбора, кроме как сотрудничество, убежден китайский лидер

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Столкновение Китая и США приведет к катастрофе для всего мира, завил председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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По словам китайского лидера, сотрудничество – единственный выбор в двусторонних отношениях Пекина и Вашингтона.

"Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США – абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира", – сказал Си Цзиньпин.

Председатель подчеркнул, что несмотря на разные взгляды на некоторые вопросы, стороны должны разрешать разногласия на основе взаимоуважения.

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Кроме того, Си Цзиньпин призвал возобновить механизмы диалога между Пекином и Вашингтоном, а также верно определять политику друг друга, чтобы избежать ошибочных расчетов и суждений.

Теги:
США, Китай


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