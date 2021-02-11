Российские дипломаты призвали США не "бряцать оружием" в Черном море

ТБИЛИСИ, 11 фев - Sputnik. Посольство России в США призвало американских партнеров прекратить "бряцать оружием" в Черном море, а также не искать предлогов, оправдывающих нахождение в акватории, передает радио Sputnik.

Британскому эсминцу включили счетчик в Черном море>>

Ранее Военно-морские силы Соединенных Штатов сообщило о проведении совместных с турецким флотом учений, в котором участвовали два эсминца и два разведывательных самолета P-8A.

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве", – говорится в заявлении российской дипмиссии.

Также в посольстве отметили, что США занимается поиском врага в Черном море и ищет предлоги "под флагом военных учений" для увеличения присутствия в Черном море.

До этого, 23 января, в акватории находился американский эсминец "Дональд Кук", он присоединился к другому кораблю – "Портер". Накануне они покинули Черное море.