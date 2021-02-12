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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

Глава МИД России прокомментировал высылку европейских дипломатов

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Лавров уверяет, что высылка трех европейских дипломатов никак не связана с визитом главы дипломатии ЕС

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высылка западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях в России, не была приурочена к прошедшему визиту в РФ главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, передает РИА Новости.

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На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. ЕС резко осудил это решение России, настаивая на том, что сотрудники диппредставительств не занимались какой-либо деятельностью, нарушившей их дипломатический статус, а лишь выполняли свои функции. В понедельник Польша, Германия и Швеция объявила об ответных шагах и высылке российских дипломатов из этих стран.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
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"Конечно, это не было приурочено к его визиту. Это было решено, как только этих людей идентифицировали во время участия в незаконных акциях. Потом начались "причитания" по поводу того, что дипломаты, выполняющие свою работу, свой профессиональный долг были неправомерно задержаны, обвинены в том, чего они не совершали – в участии в незаконных акциях. Мы им сразу же напомнили, что эта "акция" была не просто неразрешенной, несанкционированной, – никаких санкций, никаких разрешений эти господа и запрашивать не собирались", – сказал Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил журналистам в Брюсселе, что функция любого дипломата, согласно Венской конвенции, заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания, а не в участии в политических акциях. Он также исключил возможность участия российских дипломатов в какой-либо акции протеста, к примеру, в бельгийской столице.

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Они хотят сделать нас послушными: Лавров об отношениях России и Запада

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также после решения суда по Алексею Навальному, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

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