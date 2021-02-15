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Флаг Каталонии на побережье Средиземного моря в городе Бланес

Выступающие за независимость Каталонии партии получили большинство в местном парламенте

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210215/250889687/Vystupayuschie-za-nezavisimost-Katalonii-partii-poluchili-bolshinstvo-v-mestnom-parlamente.html

Явка на выборах, которые прошли в крайне сложной эпидемиологической ситуации, оказалась крайне низкой – 53%

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Выступающие за независимость испанского автономного сообщества Каталония по итогам досрочных выборов получили большинство в региональном парламенте, сообщает РИА Новости.

Большинство голосов избирателей (23% и 33 мандата) получила Социалистическая партия, выступающая за территориальную целостность Испании. Однако три партии, требующие независимость Каталонии ("Левые республиканцы", "Вместе за Каталонию" и "Кандидатура народного единства") сохранили абсолютное большинство в законодательном органе. У "Левых республиканцев" 21% голосов и 33 мандата, у правой "Вместе за Каталонию" 20% голосов и 32 мандата, у "Кандидатуры народного единства" почти 7% голосов и девять мандатов.

Акции протеста в Каталонии
© photo: Sputnik / Jordi Boyshareu
В Каталонии стало спокойнее после протестов

 

 

В предыдущем составе парламента у этих трех партий было 70 депутатов из 135, а в коалиционное правительство вошли представители партий "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы".

Лидер "Вместе за Каталонию", бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, обратился к сторонникам по видеосвязи, поздравив движение за независимость с победой и с тем, что партиям, выступающим за отделение от Испании, удалось совместно набрать более 50% голосов избирателей.

 

Предыдущий состав регионального парламента был распущен после того, как суд лишил права занимать государственные и выборные должности прежнего председателя женералитета Кима Торру, а законодательный орган даже не попытался утвердить нового главу правительства. Женералитет хотел провести голосование в мае в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, но решение отменил Высший суд Каталонии, оставив в силе дату 14 февраля.

Явка на выборах, которые прошли в крайне сложной эпидемиологической ситуации, оказалась крайне низкой – 53%, при этом электорат сторонников независимости оказался более активен. На выборах в 2017 году она составляла 79%. Это уже четвертые выборы в каталонский парламент за последние 10 лет.

Теги:
Местные выборы, Каталония, Испания


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