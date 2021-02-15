Латвия не нашла причин менять название Грузии

В ООН Грузия не внесла изменений в название и остается на международной арене под названием Georgia, заявили в МИД Латвии

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Латвия не планирует в настоящее время изменять по примеру Литвы название Грузии, сообщило министерство иностранных дел, сообщает Sputnik Латвия.

В декабре прошлого года в Литве было официально заменено название Грузии на Сакартвело, до этого более двух лет новое название Государственная комиссия по литовскому языку разрешала использовать в качестве альтернативного. Название было изменено по просьбе грузинских дипломатов, так как исходное наименование было русским.

МИД Латвии в январе направил запрос в Центр госязыка, где имеется специализированная подкомиссия топонимов Комиссии экспертов латышского языка. Министерство иностранных дел хотело получить экспертную оценку лингвистов, поскольку считает, что вопрос переименования стран – не политический. Полученная от лингвистов информация свидетельствует о том, что слово Gruzija существует в латышском языке уже минимум 130 лет. Менять его у Латвии основания нет, считают в МИД.

Министерство также отметило, что в ООН Грузия тоже не внесла изменений в название и остается на международной арене под названием Georgia.

Сакартвело - самоназвание Грузии. Переводится как "страна картвелов" - автохтонного населения Закавказья. В большинстве языков страну называют производными от латинского наименования государства Georgia.