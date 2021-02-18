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Полиция у офиса Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года

Посольство США в Грузии призвало власти и оппозицию к "мирным переговорам"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Американская дипмиссия в Грузии уже во второй раз комментирует судебное дело вокруг лидера оппозиции Ники Мелия

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Посольство США в Грузии уже во второй раз за несколько часов прокомментировало ситуацию, сложившуюся после решения суда отправить лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия в тюрьму до приговора.

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К этому времени Мелия находится на свободе. Полиция уже один раз пришла к офису, чтобы выполнить решение суда и его арестовать, но ей не дали этого сделать сторонники и лидеры оппозиционных партий.

"Существующая опасная ситуация, которая последовала за решением суда по Мелия, исходит из многолетних проблем избирательной и судебной системы. Важно, чтобы власти и оппозиция этим утром проявили максимальную сдержанность. Единственный путь решения существующих важнейших вопросов – мирные переговоры. Мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать насилия", – говорится в заявлении.

Это уже второе заявление посольства США по делу Мелия за последние несколько часов. В первом заявлении дипломатическое ведомство призвало власти и оппозицию проявить сдержанность и отметило, что "насилие на руку только желающим подорвать основы стабильности в стране".



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