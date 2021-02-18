Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, Сирии, Ливии, а также поговорили о борьбе с коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей и координации действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Президенты выразили удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

Также президенты рассмотрели перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин.

Затронули Путин с Эрдоганом и тематику сирийского урегулирования, подтвердив приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками.

Кроме того, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили важность формирования при содействии ООН переходных органов власти в Ливии для обеспечения долгосрочной нормализации в этой стране.

С обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях, в числе приоритетов – осуществление крупных совместных проектов в энергетике, отметили в пресс-службе.