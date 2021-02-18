Министериал НАТО не принял решение по продлению миссии в Афганистане

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Министры обороны стран НАТО пока не приняли окончательное решение по продолжению миссии в Афганистане, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"На данном этапе мы не приняли окончательное решение о нашем будущем присутствии. По мере приближения крайнего срока 1 мая страны НАТО будут координировать свои действия", - сказал он.

Миссия альянса в Афганистане обсуждается главами Минобороны стран-союзниц на фоне сокращения военного присутствия США. Пентагон сообщил, что уже сократил контингент в Афганистане до 2,5 тысячи человек в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа и планом по перегруппировке сил. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военнослужащих НАТО.

Генсек НАТО полагает, что там сохраняется "высокий уровень насилия", мирные переговоры остаются хрупкими и существует опасность превращения этой страны в плацдарм для международного терроризма.

Миссия НАТО "Решительная поддержка", которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в функции военнослужащих альянса входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 военных.