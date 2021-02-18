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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посещает Грузию

Министериал НАТО не принял решение по продлению миссии в Афганистане

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210218/250935716/Ministerial-NATO-ne-prinyal-reshenie-po-prodleniyu-missii-v-Afganistane.html

Миссия альянса в Афганистане обсуждается главами минобороны стран-союзниц на фоне сокращения военного присутствия США

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Министры обороны стран НАТО пока не приняли окончательное решение по продолжению миссии в Афганистане, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"На данном этапе мы не приняли окончательное решение о нашем будущем присутствии. По мере приближения крайнего срока 1 мая страны НАТО будут координировать свои действия", - сказал он.

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Миссия альянса в Афганистане обсуждается главами Минобороны стран-союзниц на фоне сокращения военного присутствия США. Пентагон сообщил, что уже сократил контингент в Афганистане до 2,5 тысячи человек в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа и планом по перегруппировке сил. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военнослужащих НАТО.

Генсек НАТО полагает, что там сохраняется "высокий уровень насилия", мирные переговоры остаются хрупкими и существует опасность превращения этой страны в плацдарм для международного терроризма.

Миссия НАТО "Решительная поддержка", которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в функции военнослужащих альянса входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 военных.

 

Теги:
Афганистан, НАТО, Йенс Столтенберг, Грузия


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