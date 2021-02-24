Новости блокировать не будут: о чем договорились Facebook и Австралия

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Компания Facebook готова отменить свое решение, которое ограничивало распространение новостного контента в Австралии в рамках соцсети, поскольку власти страны согласились пойти на ряд изменений в готовящихся законах. Об этом стало известно из заявления компании и австралийского казначейства, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее власти Австралии объявили о том, что готовят изменения в законодательстве, которые обяжут технологические гиганты оговаривать с местными СМИ выплаты за контент, публикуемый на их платформах. Если договоренностей не будет, цену определит государство. Соцсеть уже удалила часть контента на страницах многих австралийских СМИ и даже ряда министерств и государственных служб.

Нынешнее соглашение между Facebook и властями Австралии подразумевает "ряд изменений и гарантий", которые пояснят "цифровым платформам и новостным компаниям, как должен работать кодекс", и станут основой для "обеспечения справедливого вознаграждений новостных компаний".

Положения соглашения уточняют случаи, когда технологические платформы будут попадать под действие нового закона, а вмешательство государства определяют как крайнюю меру в разрешении споров. При этом усиливается роль региональных и мелких СМИ, которые смогут получать плату за использование их контента цифровыми платформами.